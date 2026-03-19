Μαίρη Αυγερινοπούλου: «Στα πρωινά ο ένας αναφέρεται στον άλλον, αυτό είναι δημοσιογραφία;»

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου μίλησε για τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση και σχολίασε τον τρόπο που «λειτουργούν» κάποιες πρωινές εκπομπές, που ο ένας σχολιάζει τον άλλον on air.

Η γνωστή δημοσιογράφος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά και μίλησε για την τηλεόραση. Τα όσα είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026).

«Υπάρχει τόση γκρίνια, τόση μουρμούρα. Πριν ξεκινήσει μια εκπομπή, αρχίζουν τα σενάρια, τι κούραση είναι αυτό;», είπε αρχικά η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου ανέφερε επίσης: «Ο ένας αναφέρεται στον άλλον. Αυτό είναι δημοσιογραφία; Το ρήμα είναι… βαριέμαι! Δε με νοιάζει τι είπες εσύ για να σου απαντήσω εγώ. Θέλω ρεπορτάζ.

Θέλω κάποια στιγμή να αποφασίσουν να προβάλουν στα πρωινά άλλους ανθρώπους και άλλα ρεπορτάζ, να προτείνουν πράγματα. Είναι συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι».