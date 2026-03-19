Media

Μαίρη Αυγερινοπούλου: «Στα πρωινά ο ένας αναφέρεται στον άλλον, αυτό είναι δημοσιογραφία;»

«Δεν με νοιάζει τι είπες εσύ για να σου απαντήσω εγώ. Θέλω ρεπορτάζ», σχολίασε ακόμα η δημοσιογράφος
H Μαίρη Αυγερινοπούλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου μίλησε για τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση και σχολίασε τον τρόπο που «λειτουργούν» κάποιες πρωινές εκπομπές, που ο ένας σχολιάζει τον άλλον on air. 

Η γνωστή δημοσιογράφος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά και μίλησε για την τηλεόραση. Τα όσα είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026). 

«Υπάρχει τόση γκρίνια, τόση μουρμούρα. Πριν ξεκινήσει μια εκπομπή, αρχίζουν τα σενάρια, τι κούραση είναι αυτό;», είπε αρχικά η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου ανέφερε επίσης: «Ο ένας αναφέρεται στον άλλον. Αυτό είναι δημοσιογραφία; Το ρήμα είναι… βαριέμαι! Δε με νοιάζει τι είπες εσύ για να σου απαντήσω εγώ. Θέλω ρεπορτάζ.

Θέλω κάποια στιγμή να αποφασίσουν να προβάλουν στα πρωινά άλλους ανθρώπους και άλλα ρεπορτάζ, να προτείνουν πράγματα. Είναι συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo