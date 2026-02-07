Μαίρη Συνατσάκη: «Έκανα follow την Κατερίνα Καινούργιου και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου»

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΙ ήταν το βράδυ της Παρασκευής η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία απάντησε και για την Κατερίνα Καινούργιου.

«Έκανα follow την Κατερίνα Καινούργιου, μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Η Μαίρη Συνατσάκη είπε στη συνέχεια: «Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και στέλνω συνέχεια τις ευχές μου.

Δεν περιμένω τίποτα γιατί είναι στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, αφήστε τη γυναίκα… Θέλω να μην την ενοχλήσουμε».