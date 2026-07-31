Μάνος Νιφλής: «Είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή»

Ο Μάνος Νιφλής το πρωί της Παρασκευής (31.07.2026) αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του OPEN, για τη φετινή σεζόν.

Ο Μάνος Νιφλής ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, ενώ η εκπομπή συνεχίζεται κανονικά την επόμενη εβδομάδα με τον Γιάννη Κολοκυθά και τη Μαριάννα Γεωργαντή.

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«Κλείνει η σεζόν. Είναι η πρώτη χρονιά της επιστροφής μου εδώ στο OPEN, που θέλω να πω ότι πέρασα… Άντε ρε παιδιά! Αλήθεια το λέω, είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα 4:00 το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή, ούτε μία ημέρα για να πάω στη δουλειά μου.

Και αυτό είναι, για όσους το έχουν ζήσει να σηκώνονται τόσο βάναυσες ώρες, είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό δώρο που μπορεί να σου δοθεί. Και οι καλύτερες, όπως λένε και οι πολιτικοί, οι καλύτερες εκπομπές είναι μπροστά μας, είναι αυτές που έρχονται», είπε ο Μάνος Νιφλής.

Αμέσως μετά, η Μαριάννα Γεωργαντή πήρε τον λόγο και ανέφερε: «Εννοείται, πρώτα ο Θεός, γιατί έχουμε και την επόμενη σεζόν. Εντάξει, τα είπα τώρα, ευχαρίστησα, όλα καλά. Εξαιρετικός ο Μάνος Νιφλής. Να ξεκουραστείς Μάνο μου. Δευτέρα εμείς εδώ, πρώτα ο Θεός με τον Γιάννη Κολοκυθά».

Κλείνοντας, ο Μάνος Νιφλής είπε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εκπομπή και κατά τη διάρκεια των διακοπών του «θα σας παρακολουθώ από Δευτέρα».