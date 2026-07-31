Μίνα Καραμήτρου: Το συγκινητικό αντίο στο OPEN – «Σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου» – Άγνωστος ο επόμενος σταθμός της

Την τελευταία της εμφάνιση στον αέρα του OPEN πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή (31.07.2026), η Μίνα Καραμήτρου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο στο κανάλι της Παιανίας.

Η Μίνα Καραμήτρου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της στο OPEN σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία τους.

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«Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου», ανέφερε η παρουσιάστρια, απευθυνόμενη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στον σταθμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γενικό διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, λέγοντας: «Χρήστο, εσένα σε αγαπώ πιο πολύ από όλους».

Η Μίνα Καραμήτρου ευχαρίστησε επίσης τους τεχνικούς και τους εργαζομένους πίσω από τις κάμερες, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην καθημερινή λειτουργία της εκπομπής.

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Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης αποχαιρέτησε τη συμπαρουσιάστριά του και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της εκπομπής, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ», είπε, κλείνοντας με τη σειρά του τον κύκλο της κοινής τηλεοπτικής τους παρουσίας.

Αν και η απόφαση της Μίνας Καραμήτρου να φύγει από το OPEN φημολογούνταν εδώ και καιρό, ακόμη δεν είναι γνωστός ο επόμενος σταθμός στην τηλεοπτική της πορείας.