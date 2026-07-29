Χριστίνα Παπά: Έντονα ενοχλημένη με τα σχόλια για την μητέρα της – «Είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα;»

Μετά τα αμέτρητα σχόλια που δέχθηκε για την ανάρτηση που έκανε για την μητέρα της, η Χριστίνα Παππά, προχώρησε σε μια νέα δημοσίευση για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η Χριστίνα Παππά, στην πρώτη ανάρτησή της, είχε χαρακτηρίσει την μητέρα της χειριστική, με ψυχολογικά προβλήματα, τονίζοντας βέβαια, ότι δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει την οικογένειά της.

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«Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Το ότι κάθισα και είπα, έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν εμένα, ότι εννοείται ότι την αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα;» τόνισε μεταξύ άλλων η Χριστίνα Παππά.

«Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;» ανέφερε η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

«Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή», πρόσθεσε η Χριστίνα Παππά.

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Στην πρώτη ανάρτησή της, υπενθυμίζεται ότι η Χριστίνα Παππά, είχε πει αναλυτικά:

«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα».

«Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια – χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό».

@christinapappa827 Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει ♬ original sound – skeletons.of.july

«Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…» κατέληγε η Χριστίνα Παππά.