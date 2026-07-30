Ο Σταύρος Φλώρος περπατάει με πι – Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram

Ο Σταύρος Φλώρος είδε τη ζωή του να αλλάζει για πάντα μέσα σε μία στιγμή όταν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 τραυματίστηκε σοβαρά, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο και τον χτύπησε η προπέλα ενός σκάφους, ακρωτηριάζοντας το πόδι του, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι «Survivor».

Πλέον ο νικητής του «Survivor» μετά από 2,5 μήνες χαμογελάει ξανά, καθώς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των απαραίτητων επεμβάσεων που έπρεπε να κάνει και στα δύο πόδια. Ο Σταύρος Φλώρος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, από την Αμερική όπου βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, μετά την μακρά νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

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Την Πέμπτη (30.07.2026) ο Σταύρος Φλώρος, που συχνά μοιράζεται τα νέα του και τις εξελίξεις γύρω από την υγεία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, αποκαλύπτοντας πώς περνάει τις στιγμές του στο σπίτι του. Όπως βλέπουμε, ο νεαρός περπατάει με τη βοήθεια πι και πλέον δε χρειάζεται τη χρήση αμαξιδίου.

«Συνεχίζοντας την πρόοδο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σταύρος Φλώρος.

Πρόσφατα, ο Σταύρος Φλώρος συνάντησε τον πρώην συμπαίκτη του στο «Survivor», Μάνο Μαλλιάρο, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος του έσωσε τη ζωή κατά τη διάρκεια του ατυχήματος στον Άγιο Δομίνικο. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά το τέλος του φετινού «Survivor» και οι δυο τους πόζαραν στον φωτογραφικό φακό χαμογελαστοί.