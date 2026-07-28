Έλλη Κασόλη: Αν έμαθα κάτι όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η δουλειά μου θέλει ταπεινότητα

«Έχω πολλούς ανθρώπους που θαυμάζω, από τον χώρο της ενημέρωσης, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για την αξιοπιστία τους και για την ποιότητα των ερωτήσεων τους ή για το ήθος τους», δήλωσε η Έλλη Κασόλη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Για την επιρροή που λαμβάνει από τους εμπειρότερους της συναδέλφους αλλά και για τα μαθήματα που έχει πάρει στην επαγγελματική της διαδρομή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλλη Κασόλη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο, Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

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Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Κάποιο ίνδαλμα από το κομμάτι της ενημέρωσης;

Έχω πολλούς ανθρώπους που θαυμάζω, από τον χώρο της ενημέρωσης, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για την αξιοπιστία τους και για την ποιότητα των ερωτήσεων τους ή για το ήθος τους. Προσπαθώ να παίρνω κάτι από όλους, αλλά να μη γίνω αντίγραφο κανενός. Θέλω να χτίσω τη δική μου ταυτότητα.

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Η παρουσίαση δικής σου εκπομπής είναι στόχος;

Αν το φέρει η εξέλιξη ή η διαδρομή, γιατί όχι; Αλλά αυτή τη στιγμή “χτίζω” στο δελτίο ειδήσεων, που το θεωρώ κορωνίδα και μου αρέσει.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάει αυτά τα χρόνια; Ποιες στιγμές σε καθόρισαν επαγγελματικά;

Αν έμαθα κάτι όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η δουλειά αυτή θέλει ταπεινότητα. Όσο περισσότερο προχωράς, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς πόσα ακόμη έχεις να μάθεις. Και νομίζω ότι αυτή η σκέψη είναι που με κρατάει σε διαρκή εξέλιξη.