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Ο Ted Lasso επιστρέφει, το τρέιλερ της 4ης σεζόν

Οι θαυμαστές του Ted Lasso μπορούν να γιορτάζουν
Ο Ted Lasso
Ο Ted Lasso/ AppleTV
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Ο Ted Lasso επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε η Apple TV, μετά το τρέιλερ που ανέβασε για την τηλεοπτική σειρά.

Η 4η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου φέρνοντας ξανά στη μικρή οθόνη τον πιο απρόσμενα αισιόδοξο προπονητή της τηλεόρασης.

Σε αυτή τη σεζόν, ο Τζέισον Σουντέικις στον ρόλο του προπονητή αμερικανικού ποδοσφαίρου από το Κάνσας, αναλαμβάνει μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν οι Χάνα Γουάντινγκχαμ, Τζούνο Τεμπλ, Μπρετ Γκόλντσταϊν, Μπρένταν Χαντ και Τζέρεμι Σουίφτ. Σε αυτούς θα προστεθούν και νέα μέλη του καστ: Τάνια Ρέινολντς, Τζουντ Μακ, Φέι Μαρσέι, Ρεξ Χέιζ, Εϊσλινγκ Σάρκι, Αμπι Χερν και Γκραντ Φίλι. Στην ομάδα παραγωγής βρίσκεται –μεταξύ άλλων– και ο Σουντέικις.

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