Μαντώ: Από πριν βγει, ήμουν team Akyla και έλεγα πως αυτός πρέπει να πάει φέτος στη Eurovision

Για την εμπειρία που βίωσε η ίδια στον διαγωνισμό της Eurovision όσο και για τη φετινή συμμετοχή του Akyla μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαντώ στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και την Δάφνη Μπόκοτα το πρωινό της Παρασκευής (20.03.2026), στον Alpha.

«Μου αρέσουν οι καινούργιες τάσεις στη μουσική, η παρέμβαση ΑΙ, οι μοντέρνοι ήχοι, τα κλαμπίστικα. Μ’ αρέσουν όλα αυτά. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τον κανόνα, αν η σύγχρονη μουσική έχει ψυχή, φυσικά υπάρχουν και τραγούδια που ή μουσικές τις οποίες ακούμε και ακούγονται σαν πλαστικές κάπως. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, πολύ σπουδαία τραγούδια και πολλοί καλοί νέοι καλλιτέχνες που βγάζουν όμορφα πράγματα», εξήγησε, αρχικά, η γνωστή ερμηνεύτρια.

«Από την Eurovision έχω να θυμηθώ κατ’ αρχάς ότι ήμουν άρρωστη και τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία, να κάνω θεραπείες, για να βγάλω το τραγούδι. Ήμασταν μια πολύ όμορφη ομάδα, η Eurovision είναι συναρπαστική και έχω πολύ καλές αναμνήσεις», δήλωσε ακόμα.

«Από πριν βγει ο Akylas, ήμουν… team Akyla και έλεγα πως αυτός πρέπει να πάει φέτος στη Eurovision. Ήταν πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά, πολύ καλά τα τραγούδια και χαίρομαι για την επιλογή που έκανε η ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους και είχε όλα τα είδη», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαντώ στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.