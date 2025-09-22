Μαντώ Γαστεράτου: «Αγχωνόμουν πολύ στην τηλεόραση και κατάλαβα ότι το καλύτερο είναι να κάνω ένα διάλειμμα»

Η Μαντώ Γαστεράτου βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», με την γνωστή παρουσιάστρια να αναφέρεται στην αποχή της από την τηλεόραση, αλλά και το άγχος το οποίο την κυρίευε.

«Έχω να κάνω τηλεόραση από το 2021. Δεν μου λείπει και το λέω συνειδητά, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ασχολούμαι με πράγματα που με γεμίζουν και δεν επιλέγω να βάλω στη ζωή μου αυτό το άγχος» ήταν μερικά από τα λόγια της Μαντώ Γαστεράτου, η οποία αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή του εαυτού της.

«Αγχωνόμουν πολύ στην τηλεόραση και κατάλαβα ότι το καλύτερο είναι να κάνω ένα διάλειμμα, από τη στιγμή που αισθανόμουν ότι δεν είμαι χαρούμενη μέσα σε αυτό, δεν ήμουν ευτυχισμένη» είπε μεταξύ άλλων η πρώην παρουσιάστρια, η οποία είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στα καλλιστεία του ANT1 το 2010, όπου κέρδισε τον τίτλο Μις Ελλάς.

Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διαχειριστώ όλο αυτό το άγχος. Κάθε χρόνο ζούσα στην ανασφάλεια με την τηλεόραση. Δεν ήμουν αυθεντική στην τηλεόραση. Είμαι πιο χαρούμενη χωρίς την τηλεόραση. Έχω περάσει σεζόν που εξουθένωσα τον εαυτό μου», είπε η Μαντώ Γαστεράτου η οποία ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο το 2013, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.