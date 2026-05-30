Μάρα Δαρμουσλή: Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί, έχει κλείσει το «μαγαζί»

H Μάρα Δαρμουσλή μίλησε για τις τύψεις που είχε κατά τις εγκυμοσύνες της αλλά και για την πρόθεσή της να μην αποκτήσει ακόμα ένα παιδί στο μέλλον.

Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμα-δες» της ΕΡΤ το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026). Η Μάρα Δαρμουσλή εξομολογήθηκε ότι στο πρώτο παιδί της είχε πολλές τύψεις αλλά στο δεύτερο καμία.

«Ο επαγγελματισμός με τη μητρότητα είναι σε μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία, σε πολύ λεπτό σχοινί χωρίς κανένα δίχτυ προστασίας. Απλώς, το λέω χωρίς καμία ντροπή, κάνεις εκπτώσεις. Δηλαδή κάπου θα κόψεις ως προς την ποιότητα της μητρότητας που προσφέρεις σαν υπηρεσία στα παιδιά σου», είπε αρχικά, η μελαχρινή καλλονή.

«Στο πρώτο παιδί είχα τύψεις, στο δεύτερο παιδί δεν είχα καμία. Μου το ‘χε πει και η Ρίκα Βαγιάννη, “φύγε από αυτόν τον κολοφώνα των τύψεων”, αυτόν τον κυκεώνα», πρόσθεσε η Μάρα Δαρμουσλή.

«Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί. Ευχαριστώ, έχει κλείσει το “μαγαζί”. Δίνω τόπο σε νέες», συμπλήρωσε, με χιούμορ, η Μάρα Δαρμουσλή στην ΕΡΤ.