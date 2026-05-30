Τέρενς Κουίκ: «Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου λόγω της δουλειάς»

Ο Τέρενς Κουίκ έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τις σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής του διαδρομής αλλά και για εκείνες που έχασε από την οικογένεια του μίλησε.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη δημοσιογράφο, Κατερίνα Νινιού, ενώ στη συνέχεια βγήκε στον «αέρα» και σε ζωντανή σύνδεση το Σάββατο (30.05.2026).

«Αναμφισβήτητα ένα σοκ που είχα πάθει στην τηλεόραση είναι που έπεσε ένας προβολέας, ο οποίος ξεκαρφώθηκε από το ταβάνι, όταν έκανα ειδήσεις στην ΕΡΤ και έσκασε μπροστά μου. Μιλάμε για έναν προβολέα που ζυγίζει δεκάδες κιλά. Τη γλίτωσα εκεί», περιέγραψε, αρχικά, ο έμπειρος δημοσιογράφος.

«Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήμουν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσα να πω την είδηση. Ήμουν το παιδί του πολιτικά. Με το που τελείωσε μάλιστα η εκπομπή, την ώρα που τελείωνε η μετάδοση, μου είπαν στο ακουστικό “μόλις τελειώσουμε, φύγε κατευθείαν για το ΙΑΣΩ”. Γεννούσε η γυναίκα μου τον γιο μου», πρόσθεσε.

«Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου λόγω της δουλειάς. Θέλω να μετανιώνω αλλά ξέρω ότι είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία. Με τη γυναίκα μου, την Άντα, κουβεντιάζω πολλές φορές αυτό το θέμα αλλά, όταν θες να ‘σαι υπεύθυνος και σου έχουν εμπιστευτεί μια θέση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά», είπε στη συνέχεια ο Τέρενς Κουίκ.

