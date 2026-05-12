Μάρα Ζαχαρέα για Σία Κοσιώνη: Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στον ΣΚΑΪ, θα ήθελε να παραμείνει στο κανάλι

Για τη φιλική σχέση που διατηρεί με τη Σία Κοσιώνη μίλησε η Μάρα Ζαχαρέα και παράλληλα σχολίασε το τέλος της συνεργασίας της συναδέλφου της με τον ΣΚΑΪ.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR μίλησε την Τρίτη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τονίζοντας ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στον ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη θα έμενε στη θέση της. Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε ακόμα και στον γάμο της με τον Θεόδωρο Ρουσσόπουλο.

«Ευτυχώς πήγαμε καλά. Δεν είχαμε ιδιαίτερες αναταράξεις. Πιστεύω ότι η φετινή τηλεοπτική χρονιά, ήταν μια χρονιά ήταν όπως και οι προηγούμενες. Κάθε φορά μέσα στη σεζόν κάτι συμβαίνει. Έτσι ήταν και φέτος», είπε αρχικά η Μάρα Ζαχαρέα.

Για τη Σία Κοσιώνη σημείωσε: «Έχω μια καλή σχέση με τη Σία Κοσιώνη. Με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ ότι είναι και άδικο. Το λέω γιατί ξέρω ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στο κανάλι, η Σία θα ήθελε να παραμείνει στο κανάλι. Κάθε εμπόδιο για καλό. Η Σία σίγουρα θα βρει κάτι καλύτερο στον δρόμο της».

«Σε αυτή τη δουλειά είμαστε δημοσιογράφοι, ένας δημοσιογράφος μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε, αρκεί να κάνει τη δουλειά του με αξιοπιστία, σεβασμό και αντικειμενικότητα στις αρχές και στις αξίες του. Οπότε θεωρώ ότι και η Σία ανάλογα με το τι είναι αυτό που της αρέσει και το που βλέπει τον εαυτό της, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε», πρόσθεσε η Μάρα Ζαχαρέα.

Επίσης η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Θεόδωρο Ρουσσόπουλο.

«Τώρα που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά κάνουμε παρέα. Έχουμε πει με τον Θόδωρο ότι δυο φορές τον χρόνο θα έρχονται ταξίδι μαζί μας οπωσδήποτε για 3 – 4 μέρες», είπε η Μάρα Ζαχαρέα.