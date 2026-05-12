Πέτρος Γαϊτάνος και D3lta απόψε καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Τον γνωστό τραγουδοποιό «D3leta» και τον Πέτρο Γαϊτάνο, υποδέχεται απόψε (12.05.2026) στις 24:00 στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο D3lta, κάτα κόσμον Ρομπέρτο Κούστα, ξετυλίγει τη μουσική του διαδρομή, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο κοινό του «The 2Night Show» από τις πρώτες νότες στο πιάνο μέχρι τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026. Πώς το τραγούδι «Mad About It» τον σύστησε στο ευρύ κοινό και γιατί ένιωθε από την αρχή πως δεν προοριζόταν για τον διαγωνισμό; Ποιο είναι το μυστικό πίσω από το καλλιτεχνικό του όνομα;

Παράλληλα, αναφέρεται στη στήριξη της οικογένειάς του και στον πατέρα του, Γιάννη Κούστα, ο οποίος τον ενθάρρυνε να συνεχίσει το πιάνο από μικρή ηλικία. Μιλάει για τις προσδοκίες που υπήρχαν, ώστε να ακολουθήσει επιχειρηματική πορεία ως γόνος εφοπλιστικής οικογένειας. Πώς ένας «κακός» μαθητής γοητεύτηκε ξαφνικά από τη Φυσική στα 16 του; Τι θυμάται από τις σπουδές του στο Λονδίνο, όπου μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στα αμφιθέατρα και τα live σε underground club; Πώς η ελληνική παράδοση και τα πανηγύρια επηρέασαν τον ήχο του;

Γιατί αναζητά νέα ταλέντα μέσω του TikTok για τις συναυλίες του; Πώς νιώθει όταν τον συγκρίνουν με τον Billy Idol και τον David Bowie; Θα δήλωνε ξανά συμμετοχή στη Eurovision; Τέλος, ο D3lta μοιράζεται τα σχέδιά του για τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις και καθηλώνει το κοινό, ερμηνεύοντας ζωντανά στο στούντιο με τη μοναδική του φωνή.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Πέτρος Γαϊτάνος. Ο κορυφαίος ψαλμωδός και ερμηνευτής ανοίγει την καρδιά του σε μία σπάνια εξομολόγηση. Γιατί επιλέγει την απόλυτη απομόνωση κάθε Μεγάλη Εβδομάδα και αρνείται να ψάλλει το Πάσχα; Ο Πέτρος Γαϊτάνος μιλάει για τη ματαιότητα της τηλεόρασης και αποκαλύπτει γιατί ενημερώνεται αποκλειστικά από το διαδίκτυο.

Θα πήγαινε στο γήπεδο; Ποια κακιά λέξη ξεστομίζει πάνω στην αγανάκτησή του; Τι γνώμη έχει για το ξεμάτιασμα και ποιες θεωρεί «χαζοευχούλες»; Υπάρχει μαγεία; Ακόμη, τοποθετείται για τη Eurovision και τα δαιμονικά στοιχεία που εντοπίζει, αλλά και για όσους χρησιμοποιούν την Εκκλησία για να αποκτήσουν κοινό. Γιατί νιώθει ότι δεν έχει λόγο να ζηλεύει κανέναν; Πώς αντιδρά όταν κάποιος εκφράζεται άσχημα για εκείνον; Θα πήγαινε ως κριτής στο «YFSF»;

Στη συνέχεια, μιλάει με θαυμασμό για την Άννα Βίσση και το σπάνιο άστρο της και δηλώνει πως θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της. Τέλος, μας προσκαλεί στις 20 Μαΐου στο Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ, όπου θα παρουσιάσει την αφηγηματική μουσική παράσταση «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης».