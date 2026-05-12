Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του – Έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του

Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, που τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε όταν τον χτύπησε τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο τη Δευτέρα 11.05.2026, στον Άγιο Δομίνικο.

Η εταιρεία παραγωγής του Survivor, Acun Media εξέδωσε νέα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, ο 22χρονος παίκτης, έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινκή του κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Acun Media

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του από προπέλα

Ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου έγινε μπροστά στα μάτια του Μάνου Μαλλιαρού, επίσης παίκτη του Survivor, ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό από το σοκ και μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου. Ο 22χρονος που τραυματίστηκε νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο, με τους γονείς του να δηλώνουν στο newsit.gr πως βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και πως ετοιμάζονται να φύγουν για τον Άγιο Δομίνικο ώστε να συμπαρασταθούν στο παιδί τους.

Η μητέρα του διευκρίνισε πως η προπέλα του τουριστικού σκάφους χτύπησε τον Σταύρο ενώ έκανε ψαροντούφεκο, αν και είχε αφήσει σημαδούρα για να κάνει γνωστή την παρουσία του.

«Το παιδί μου το χτύπησε ένα τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος μπήκε στα δικά τους όρια και αυτό δεν έπρεπε. Το παιδί χτύπησε πολύ», είπε συγκλονισμένη.