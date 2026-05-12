Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» μία ανάσα πριν την κορυφή – Ανεβαίνουν τα ποσοστά του στα στοιχήματα, πέφτει η Φινλανδία

Σε λίγες ώρες, το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή του Wiener Stadthalle για να παρασύρει την Ευρώπη στους ρυθμούς του «Ferto» και να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα γίνει το Σάββατο.

Όσο πλησιάζουμε στη στιγμή της διεξαγωγής του Α’ ημιτελικού της Eurovision, τα στοιχήματα που προβλέπουν τον μεγάλο νικητή του μουσικού διαγωνισμού αναδιαμορφώνονται υπέρ του Akyla. Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, ο νεαρός καλλιτέχνης που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται στη 2η θέση των στοιχημάτων. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες τα ποσοστά του έχουν ανέβει πολύ, ενώ της Φινλανδία που είναι 1η στις προβλέψεις πέφτουν.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» και πιθανότητα νίκης 34%, έχοντας σημειώσει καθοδική πορεία, ενώ στη 2η θέση των προγνωστικών ο Akylas έχει πιθανότητα νίκης 21%, ανεβάζοντας το ποσοστό του.

Στην 3η παραμένει η Δανία με 9% πιθανότητα και ακολουθεί η Γαλλία, με 6%, ενώ η Αυστραλία, είναι στην 5η θέση με 5% ποσοστό νίκης. Στην 6η θέση παραμένει το Ισραήλ, στην 7η βρίσκεται Ρουμανία, στην 8η η Ιταλία, στην 9η η Μάλτα και στη 10η η Σουηδία.

Τα τραγούδια που βρίσκονται στην κορυφή

Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Akylas – Ferto

Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Σημειώνεται ότι ο Akylas θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό Eurovision, που θα γίνει απόψε στη Βιέννη και θα βγει στη σκηνή 4ος.

Στον ίδιο ημιτελικό θα συμμετάσχει και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί 8η. Ο Β’ Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.