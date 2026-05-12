Eurovision 2026: Η ανάρτηση της Μαρίας Κοζάκου πριν τον Α’ ημιτελικό και η ευχή για τον Akyla

Ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας θέλησε να στείλει η Μαρία Κοζάκου λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του Α’ ημιτελικού της Eurovision. Η γνωστή δημοσιογράφος θα βρίσκεται μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και φέτος στους ρόλους των σχολιαστών και έδειξε δημοσίως τη στήριξή της στον Akyla.

Η Μαρία Κοζάκου δημοσίευσε στο Facebook το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026) μία ανάρτηση με τον Akyla και την ομάδα του από τη Eurovision και έστειλε τη δική της ευχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα λόγια είναι περιττά», έγραψε ως λεζάντα η Μαρία Κοζάκου, ενώ η φωτογραφία έγραφε επάνω μία ευχή για την εμφάνιση του Akyla.

«Καλή επιτυχία, Ελλάδα», ήταν γραμμένο και από κάτω το σκίτσο του νεαρού καλλιτέχνη, μαζί με την ομάδα του.

To «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.