Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Το νέο της εγκυμοσύνης της Αλίκης προκαλεί στον Πέτρο ανάμεικτα συναισθήματα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τρίτη (12.05.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Grand Hotel: Δευτέρα 12 Μαΐου

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι ευτυχισμένοι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά το νέο της εγκυμοσύνης προκαλεί στον Πέτρο ανάμεικτα συναισθήματα. Η Αλίκη ζητά από τη μητέρα της να μεσολαβήσει στον Χατζημήτρο, προκειμένου να αφήσει τον Πέτρο ήσυχο, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση απέναντι στους συμμάχους της. Η Κυβέλη μεταφέρει το αίτημα, όμως ο Χατζημήτρος δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα. Ο Χρόνης, από την άλλη, είναι αποφασισμένος να στείλει στον Εισαγγελέα τα στοιχεία που καταδικάζουν τον Χατζημήτρο για τη φωτιά, πράγμα που εξοργίζει, αλλά και τρομάζει τον Χατζημήτρο. Η Σουμέλα προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη απέναντι στον γιο της και του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο. Η Σοφία αποκτά το 20% του ξενοδοχείου από την Κυβέλη, φέρνοντας νέα δεδομένα, ενώ ο Αλέξανδρος επιστρέφει δυναμικά και διεκδικεί θέση στο Grand Hotel, προσπαθώντας να αποδείξει ότι έχει αλλάξει. Η Μελίνα παρασύρεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη, κρυφή σχέση με τον Μάρκο και, όταν ο Χατζημήτρος επιστρέφει απροειδοποίητα, οι δυο τους παίζουν με τη φωτιά, ρισκάροντας τα πάντα. Ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από την Αλίκη – ακόμη και αν το παιδί δεν είναι δικό του – όταν μια ακόμη αλήθεια έρχεται να φωτίσει τα πάντα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ