Μαρία Αναστασοπούλου για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Τώρα σιωπή, σεβασμός και ευγνωμοσύνη»

Γιώργος Παπαδάκης και Μαρία Αναστασοπούλου παρουσίασαν μαζί το «Καλημέρα Ελλάδα» για μία τηλεοπτική σεζόν, πριν οι δρόμοι τους χωρίσουν. Η νεαρή παρουσιάστρια είχε βρεθεί στην τελευταία εκπομπή του δημοσιογράφου, τον Ιούλιο του 2025, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις για το ήθος, τη συνέπεια και την εργατικότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιώργος Παπαδάκης, διαφώνησαν ουκ ολίγες φορές μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Κάτι που είχε παραδεχτεί η παρουσιάστρια και μέσα από συνεντεύξεις της. Η εκτίμηση όμως που ένιωθε για εκείνον, ήταν πάνω από αυτά.

Μετά τον θάνατο του 74χρονου παρουσιαστή, η Μαρία Αναστασοπούλου έγραψε για εκείνον: «Με την συνέπεια και την επιμονή του διαμόρφωσε τα πρωινά μας και – χωρίς να το επιδιώκει – διαμόρφωσε κι ανθρώπους. Έδειξε πως η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο εικόνα και λόγια, αλλά καθημερινός μόχθος.

Κλείνει μια εποχή που είχε ξυπνητήρι πολύ νωρίς και εκείνον να λέει φωναχτά “Καλημέρα Ελλάδα” σε όλους μας. Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.