Μαρία Αναστασοπούλου: «Πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι στον αέρα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω»

«Πάντα είχα δίπλα μου συμπαρουσιαστές – προκλήσεις», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Real και την Πολυξένη Καραμίχα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πόσο έχει σκληραγωγηθεί στον αέρα, αλλά και για τον Άρη Πορτοσάλτε.

Ο Άρης Πορτοσάλτε είναι πρόκληση ως συμπαρουσιαστής;

Από τότε που με θυμάμαι, είχα συμπαρουσιαστές που ήταν προκλήσεις. Από τον Δημήτρη Οικονόμου μέχρι τον Γιώργο Παπαδάκη και τον Άρη Πορτοσάλτε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί.

Και πώς τα καταφέρνεις;

Και πέρυσι και φέτος περνώ πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχω σκληραγωγηθεί. Δεν το λέω υπεροπτικά, αλλά πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι στον αέρα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να ζορίστηκα, αλλά τώρα πρέπει να συμβεί κάτι αρκετά σοβαρό για να ζοριστώ.

Πώς χειρίζεστε τις διαφωνίες σας;

Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για το τι θα πούμε. Επίσης, η οξεία πλευρά του Άρη, λόγω της θεματολογίας της εκπομπής, δεν φαίνεται πολύ, γιατί αυτά που αναφέρεις είναι πιο πολιτικά. Εμένα μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι με ανθρώπους που διαφωνώ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχε και ενδιαφέρον.

Επίσης, έχουμε δημιουργήσει μια ενότητα που τη λέμε «Άρες Μάρες», για ευνόητους λόγους, όπου δείχνουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε. Όμως, δεν έχει υπάρξει ούτε μία στιγμή με τον Άρη που να διαφωνήσαμε στην εκπομπή και να είχαμε θέμα μετά.

Τι σας συνδέει;

Το ότι πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκίνησα, δούλευα στο πλευρό του Άρη. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και μας συνδέουν και μια ανθρώπινη σχέση πέρα από τη δουλειά, λόγω της πολυετούς συνεργασίας μας, αλλά και ο σεβασμός.