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Μαρία Διακοπαναγιώτου: «Δεν ήμουν από τα πειθαρχημένα κορίτσια, πιο πολύ είμαι του οργανωμένου χάους»

«Ήθελα να γίνω μπαλαρίνα, όμως ο δρόμος μου δεν με πήγε εκεί» ομολογεί η ηθοποιός
Η Μαρία Διακοπαναγιώτου
Η Μαρία Διακοπαναγιώτου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Τόσο στο καλλιτεχνικό της ξεκίνημα όσο και στην αγάπη που είχε, αρχικά, για το μπαλέτο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Διακοπαναγιώτου στο περιοδικό Gala

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου αρχικά είπε πως ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιό «από το 1999. Η πρώτη μου δουλειά στο θέατρο ήταν το έργο “Η Μύριελ παντρεύεται” και στην τηλεόραση το “10 λεπτά κήρυγμα”. Αυτά όμως τα έχω πει χιλιάδες φορές, σε κάθε συνέντευξη τα ίδια λέω, σαν κασέτα».

Στο αν ήθελε να γίνει πάντα ηθοποιός, η Μαρία Διακοπαναγιώτου αποκάλυψε πως «όχι, ήθελα να γίνω μπαλαρίνα. Όμως ο δρόμος μου δεν με πήγε εκεί, με έφερε στην υποκριτική. Δεν ήταν ή το ένα ή το άλλο».

«Δεν ήμουν από τα πειθαρχημένα κορίτσια του μπαλέτου, πιο πολύ είμαι του οργανωμένου χάους. Μου αρέσουν οι κανόνες, μου αρέσει και ο έλεγχος, αλλά όχι σε βαθμό που να με πνίγουν», είπε η ηθοποιός για τον αν κράτησε την πειθαρχία που σου μαθαίνει το μπαλέτο.

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