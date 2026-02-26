Μαρία Ένεζλη: Στο παρελθόν στην τηλεόραση υπήρχε σκληρό gossip αλλά το αλισβερίσι μεταξύ εκπομπών ήταν ελάχιστο

Η Μαρία Ένεζλη μίλησε για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα της Κατερίνας Καραβάτου αλλά και για τις εντάσεις μεταξύ των τηλεοπτικών εκπομπών.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) μέσα από την εκπομπή «Breakfast@Star». Μεταξύ άλλων, η Μαρία Ένεζλη παραδέχτηκε στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά ότι στο παρελθόν υπήρχε σκληρό gossip στη «μικρή οθόνη».

«Αγαπώ πάρα πολύ την Κατερίνα Καραβάτου, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά στο παρελθόν. Έχουμε περάσει και δυνατές, πολύ δυνατές, στιγμές. Εννοείται πως θα δούλευα ξανά μαζί της. Όταν έχει υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία, εννοείται ότι το επαναλαμβάνεις», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η όμορφη παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός.

«Θα ήταν ψέμα να πω ότι η συνεργασία μας δεν αποτέλεσε το βήμα για να κάνω κάτι παραπάνω. Από κει και πέρα παίζουν ρόλο οι συγκυρίες και οι επιλογές που κάνει ο καθένας», συμπλήρωσε.

«Γίνεται ένας χαμούλης στις πρωινές εκπομπές. Νομίζω ότι παλιά γινόταν με λίγο διαφορετικό τρόπο, πάντα όμως υπήρχε όλη αυτή η ένταση. Απλά τώρα, νομίζω, γίνεται πιο απροκάλυπτα. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να προσφέρουμε προϊόν και να μην “τρωγόμαστε” μεταξύ μας.

Στο παρελθόν γινόταν, υπήρχε και σκληρό gossip, σίγουρα έπαιζε ρόλο πως θα πεις το οτιδήποτε αλλά αυτό το… αλισβερίσι μεταξύ εκπομπών ήταν στο ελάχιστο, καμία σχέση. Να ρίχνει πυρά έτσι, απροκάλυπτα, η μια εκπομπή στην άλλη», είπε ακόμα, η Μαρία Ένεζλη στο STAR.