Μαρία Κατσανδρή, Αφροδίτη Μπιτσάκου και Θεμιστοκλής Τσίτσος καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 24:00 υποδέχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τη Μαρία Κατσανδρή. Εκτός από τη γνωστή ηθοποιό στην τηλεοπτική του παρέα θα βρεθούν ακόμα η πολίστρια Αφροδίτη Μπιτσάκου και τον προπονητή της Νίκο Δεληγιάννη στην ομάδα του Alimos NAS Betsson και τον viral φαρμακοποιό Θεμιστοκλή Τσίτσο.

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Κατσανδρή σε μία σπάνια συνέντευξη μιλάει στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή της, από τη γέννησή της στο Σικάγο μέχρι την επιστροφή της στην Ελλάδα, καθώς και για τον πατέρα της, που την απέκτησε στην ηλικία των 60 ετών. Στη συνέχεια, αποκαλύπτει πώς από ένα στοίχημα κατέληξε να γίνει ηθοποιός και αναφέρεται στον δάσκαλό της, Κάρολο Κουν, με λόγια αγάπης.

Ακόμα, η Μαρία Κατσανδρή περιγράφει τα χρόνια που έζησε στο Παρίσι, ακολουθώντας τον μεγάλο της έρωτα, τον νόστο της για την πατρίδα και τους λόγους που την έκαναν να δεχτεί να παίξει στην τηλεόραση, στο «Καρέ της Ντάμας».

Τέλος, εξηγεί γιατί θεωρεί ευλογημένη στιγμή τον «Άγιο Έρωτα» και μιλάει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Annie» στο Θέατρο Παλλάς.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» την πολίστρια Αφροδίτη Μπιτσάκου και τον προπονητή της Νίκο Δεληγιάννη στην ομάδα του Alimos NAS Betsson. Η νεαρή αθλήτρια του πόλο, κόρη της Βούλας Μανέτα και του Δημήτρη Μπιτσάκου, μιλάει για την αγάπη της για το άθλημα από την πρώτη στιγμή, το πώς την τιμάει που αγωνίζεται με αθλήτριες υψηλού επιπέδου και τους στόχους που έχει θέσει, με όραμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αναφέρεται στο αυστηρό πρόγραμμα που ακολουθεί από μικρή ηλικία, τονίζοντας πως με θέληση προλαβαίνει κανείς τα πάντα, ενώ παραδέχεται πως δεν αγχώνεται εύκολα, αλλά προσπαθεί να διορθώνει τα λάθη της. Ο προπονητής της, Νίκος Δεληγιάννης, περιγράφει την Αφροδίτη ως ένα ταλέντο, που από 11 ετών ανταγωνίζεται με Ολυμπιονίκες, τονίζει τη σπουδαιότητα της στήριξης της Betsson στους νέους αθλητές και εξηγεί τη λεπτή ισορροπία μεταξύ πίεσης και κατανόησης των ορίων τους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Θεμιστοκλή Τσίτσο, τον φαρμακοποιό που έχει επιλέξει να μεταφέρει τις γνώσεις του για την επιστήμη του στα social media και γίνεται viral με τις χρήσιμες πληροφορίες που δίνει στο κοινό. Για ποια προϊόντα υπάρχει ταμπού και ντρέπεται ο κόσμος να τα ζητήσει; Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που του έχει συμβεί σε εφημερία;

Ποιο δερμοκαλλυντικό δεν πρέπει να αποχωρίζονται ποτέ οι γυναίκες; Πώς λειτουργούν τελικά τα χάπια στυτικής δυσλειτουργίας; Μία συζήτηση που καταρρίπτει μύθους και δίνει απαντήσεις σε όσα ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε τον φαρμακοποιό μας.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης