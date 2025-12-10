Μαρία Κατσανδρή για τον τραγικό θάνατο της Χρύσας Σπηλιώτη: «Δεν μπορώ να παρακολουθήσω πια το “Καρέ της Ντάμας”»

«Ήταν τρομερός ο τρόπος που έφυγε, δεν μπορείς να το πιστέψεις», είπε η Μαρία Κατσανδρή για την Χρύσα Σπηλιώτη.

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου παραχώρησε η Μαρία Κατσανδρή. Η γνωστή ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει και για τον τραγικό θάνατο της Χρύσας Σπηλιώτη, στην καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018.

Η Μαρία Κατσανδρή αποκάλυψε πως πλέον δεν μπορεί να βλέπει «Το Καρέ της Ντάμας».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα, μετά την απώλεια της Χρύσας Σπηλιώτη, το Καρέ της Ντάμας;

Όχι, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Δεν είναι θέμα συγκίνησης, είναι κάτι πάνω από τη συγκίνηση. Ήμασταν φίλες με τη Χρύσα, δεν γνωριστήκαμε στο Καρέ της Ντάμας.

Όταν μάθατε αυτή την τραγική είδηση του θανάτου της, πώς το διαχειριστήκατε;

Ήταν απίστευτο! Δεν μπορείς να το πιστέψεις, δεν μπορείς να το συλλάβεις. Εγώ με τον θάνατο έχω μια πολύ αδιάφορη σχέση… Αφού γεννήθηκαμε, θα πεθάνουμε, οκ, το θέμα είναι πώς θα πεθάνεις. Γι’ αυτό τον θεωρώ τρομερό αυτό τον τρόπο που έφυγε η Χρύσα.