Μαρία Κωνσταντάκη: Εγώ δε θα παίζω στα «Υπέροχα πλάσματα», δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου

«Είναι τελειωμένη ιστορία, θα γίνουν κανονικά», αποκάλυψε η Μαρία Κωνσταντάκη για τη σειρά «Υπέροχα πλάσματα» σε πρόσφατες δηλώσεις της, ενώ ταυτόχρονα εξήγησε ότι εκείνη δε θα παίζει στη σειρά.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησε η Μαρία Κωνσταντάκη κι αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24.02.2026). Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» όσο και στα «Υπέροχα πλάσματα».

«Η σειρά “Καλά θα πάει κι αυτό” ολοκληρώνεται στην ώρα της. Ήταν να κάνουμε 50 επεισόδια και κάναμε τελικά 63», είπε αρχικά η Μαρία Κωνσταντάκη.

Η Μαρία Κωνσταντάκη δήλωσε στη συνέχεια ότι δε θα πάρει μέρος στα «Υπέροχα πλάσματα».

«Πλέον είναι τελειωμένη ιστορία, θα γίνουν κανονικά, ξεκινούν τα γυρίσματα τον Μάρτιο. Δεν ξέρω αν μπήκε στον “πάγο” η σειρά», τόνισε για την επιστροφή του σίριαλ.

«Εγώ δεν θα παίζω στη σειρά, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου», ξεκαθάρισε ακόμα η ηθοποιός.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Κωνσταντάκη είναι μετά το 1.40ο λεπτό του βίντεο.