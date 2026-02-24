Μαρία Σολωμού και Αναστασία Παντούση καλεσμένες απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» 

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 24:00 υποδέχεται στο «The 2Night Show» δύο αγαπημένες ηθοποιούς, τη Μαρία Σολωμού και την Αναστασία Παντούση.

Η Μαρία Σολωμού δίνει μία συνέντευξη όπου ο αυθορμητισμός έχει τον πρώτο λόγο, ενώ η Αναστασία Παντούση αποκαλύπτει τα πάντα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την τηλεοπτική Μελισσάνθη στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού εξηγεί γιατί βάζει «φίλτρο» στον λόγο της, όσο βρίσκεται στον αέρα της «Πολυκατοικίας της Μαρίας», ενώ δηλώνει πως δεν θα μπορούσε ποτέ να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή, καθώς «στεναχωριέται που ξυπνάει».

Η Μαρία θυμάται τα στερεότυπα που αντιμετώπισε πριν 20 χρόνια, όταν της έλεγαν πως δεν κάνει για την prime time ζώνη, αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της να συμμετάσχει σε σειρά το 2014, αφού πολλοί θεωρούσαν πως «δεν είναι έτσι οι μάνες».

Η βραδιά απογειώνεται όταν η Μαρία και ο Γρηγόρης λύνουν μαζί τα πιο σουρεάλ «διλήμματα ζωής», με την ίδια να παραδέχεται πως δεν ακολουθεί πάντα όσα συμβουλεύει τους άλλους. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Οικογένεια Άνταμς», στην οποία πρωταγωνιστεί και εξηγεί γιατί ο ρόλος της Μορτίσιας δικαιώνει απόλυτα την αντισυμβατική και αυθεντική της φύση.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Αναστασία Παντούση. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» εξηγεί γιατί η Μελισσάνθη ήταν κόντρα ρόλος για εκείνη, περιγράφει τις ακραίες συνθήκες των γυρισμάτων και αποκαλύπτει πώς κόντεψε να λιποθυμήσει από το κρύο μέσα στο ποτάμι.

Η Αναστασία γυρίζει τον χρόνο πίσω στα ανέμελα χρόνια που έζησε ως παιδί στα Σπάτα και αφηγείται πώς βρέθηκε από τις σπουδές στα Παιδαγωγικά στον δρόμο της υποκριτικής. Μία ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς είναι η τηλεφωνική επικοινωνία με τη Νικολέτα, την καλύτερή της φίλη, η οποία αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της πίσω από τις κάμερες.

Γιατί θεωρεί το αυτοκίνητό της ως το «δεύτερο σπίτι» της; Γιατί τη φοβίζει η μοναξιά; Ποιος είναι ο λόγος που έχει βάλει στην άκρη του μυαλού της την μητρότητα;

Πού ταξίδεψε πρόσφατα με τον αγαπημένο της, Ιωάννη Παπαζήση; Τέλος, μοιράζεται τον ενθουσιασμό της για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί και που αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.