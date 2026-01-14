Media

Μαρία Σολωμού: «Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων»

«Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night» αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού
Μαρία Σολωμού
Μαρία Σολωμού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση» είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Σολωμού.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Μαρία Σολωμού, η οποία απάντησε για την τηλεόραση, αλλά και το podcast «Μαρία τη νύχτα».

«Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει αρνηθεί. Αν πουν ναι, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα που δεν την έχουν ξανακάνει», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

Η Μαρία Σολωμού είπε στη συνέχεια: «Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει.

Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για μένα. Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
133
114
112
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo