Μαρία Σολωμού: «Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων»

«Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση» είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Σολωμού.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Μαρία Σολωμού, η οποία απάντησε για την τηλεόραση, αλλά και το podcast «Μαρία τη νύχτα».

«Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει αρνηθεί. Αν πουν ναι, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα που δεν την έχουν ξανακάνει», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

Η Μαρία Σολωμού είπε στη συνέχεια: «Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει.

Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για μένα. Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night».