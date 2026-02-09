Μαριάντα Πιερίδη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Αυτό που είχε γίνει με είχε προσβάλει και με είχε στενοχωρήσει

Η Μαριάντα Πιερίδη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχαν παρουσιάσει το 2024 την εκπομπή «Summer’s Cool» στον ΣΚΑΪ. Ωστόσο, οι σχέσεις τους σήμερα είναι ανύπαρκτες, με τους δυο τους, να έχουν ανταλλάξει στο παρελθόν αιχμές για τα όσα συνέβησαν τότε μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Είχα και έχω ακόμα πολύ καλή σχέση με τον ΣΚΑΪ… Με τους συναδέλφους σου δε σημαίνει ότι θα τα πηγαίνεις με όλα καλά. Ήταν και θέμα χημείας και οπτικής. Μπορεί να έχεις διαφορετική οπτική με τον άλλον αλλά να υπάρχει χημεία. Αν δεν έχεις τίποτα από τα δυο, δε λειτουργεί… Νομίζω ότι στον Λάμπρο τύχαμε δυο στα δύο (την ίδια και την Ιωάννα Μαλέσκου) είπε η Μαριάντα Πιερίδη, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «Happy Day».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον Λάμπρο Κωνσαντάρα. Ούτε πριν ανταλλάσσαμε μηνύματα και ευχές. Αν τύχει να συναντηθούμε, θα χαιρετηθούμε. Τώρα δεν έχει τύχει να συναντηθούμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάτι είχε γίνει. Εγώ κράτησα τις ισορροπίες μου. Δεν ήταν καβγάς. Ούτε θέμα ισορροπιών για το ποιος ήταν το πρώτο όνομα. Αυτά ήταν ξεκαθαρισμένα. Και ίσως αυτό να είναι και το θέμα.

Θεωρώ ότι ο Λάμπρος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Αλλά, πρέπει να είναι μόνος του. Κατ’ εμέ, πρέπει να του δώσει το Open μια εκπομπή, και να είναι λίγο πιο κάτω οι υπόλοιποι. Και θα το κάνει πολύ καλά. Αυτό που είχε γίνει με είχε προσβάλει και με είχε στενοχωρήσει» αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις φήμες χωρισμού από τον σύντροφό της Πάνο Ιωάννου, η Μαριάντα Πιερίδη ξεκαθάρισε: «Έσβησα κάποιες φωτογραφίες με τον σύντροφό μου. Λόγω της κυκλοφορίας του νέου μου τραγουδιού ήθελα να είναι λίγο διαμορφωμένη η σελίδα μου με βάση το τραγούδι. Ανεβάζω και κάποια γνωμικά και μου αρέσει να υπάρχει αυτή η ισορροπία, γνωμικό-φωτογραφία-γνωμικό. Έτσι βγήκαν οι φήμες ότι χωρίσαμε…».

«Στον γιο μου αρέσει πάρα πολύ το σχολείο. Έχει στόχο, θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα. Θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα, είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Δεν έχει αλλάξει ακόμα γνώμη, αλλά μπαίνουμε στην προεφηβεία, οπότε θεωρώ ότι ίσως κάποια στιγμή να σκεφτεί κάτι διαφορετικό…» είπε σε άλλο σημείο η Μαριάντα Πιερίδη.

«Αφότου βγήκα και μίλησα για το bullying που δέχτηκε ο γιος μου στο σχολείο, το σχολείο ήταν πιο ανοιχτό για να συζητήσει την κατάσταση. Το πήρε πιο ζεστά, όπως και η οικογένεια του άλλου παιδιού, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση πλέον. Έχουμε βρει τις ισορροπίες, για να τα πω όπως είναι τα πράγματα» είπε καταληκτικά η τραγουδίστρια.