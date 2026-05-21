Μαριέττα Χρουσαλά: Δεν έχω σκεφτεί ποια θα ήταν η ιδανική πρόταση για να επιστρέψω στην τηλεόραση

Για την προσωπική της ευτυχία και για τη ζωή μακριά από τη μικρή οθόνη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαριέττα Χρουσαλά στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

“Μεγαλώνοντας είμαι πιο ήρεμη. Γνωρίζω καλύτερα τι θέλω. Η οικογένεια μου με έχει βοηθήσει να πατάω πιο γερά στα πόδια μου” εξομολογήθηκε, αρχικά, η Μαριέττα Χρουσαλά.

“Η ζωή με τρία παιδιά είναι τέλεια και μοναδική. Δεν μπορώ να συγκρίνω με τίποτα το συναίσθημα μου όταν τα κοιμίζω το βράδυ και συζητάω μαζί τους πως πέρασαν τη μέρα.

Προσπαθώ να μεγαλώσω σωστούς ανθρώπους. Γενικά, είμαι αυστηρή μαμά. Βάζω όρια, απλά δεν θέλω να είμαι συνέχεια της απαγόρευσης. Για να κερδίσεις τον πόλεμο, θα χάσεις και μερικές μάχες. Κάτι θα αποδεχτείς για να κερδίσεις κάτι άλλο.”

“Η ζωή είναι διαφορετική και πιο ωραία μακριά από την τηλεόραση. Είμαι με την οικογένεια μου, τα παιδιά μας, τον σύζυγο μου και δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αναπληρώσει τις στιγμές. Αν και έχω μάθει “ποτέ μη λες ποτέ” και να μην κλείνω καμία πόρτα, δεν έχω σκεφτεί ποια θα ήταν η ιδανική πρόταση για να επιστρέψω στην τηλεόραση. Εξαρτάται από τις συνθήκες, τους συνεργάτες, από πολλούς παράγοντες” πρόσθεσε, ακόμα, η Μαριέττα Χρουσαλά.