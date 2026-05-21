Μιχάλης Σηφάκης: Ο Σταύρος Φλώρος είναι πραγματικός Survivor, «Ψηλορείτης» ο Μάνος Μαλλιαρός

Την ώρα που ο Σταύρος Φλώρος δίνει τη μάχη της αποθεραπείας του, σε εξειδικευμένο κέντρο των ΗΠΑ, οι συμπαίκτες του στο Survivor ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι, που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη 20 Μαΐου, ο Γιώργος Λιανός έριξε την αυλαία. Νωρίτερα οι διαγωνιζόμενοι πήραν τον λόγο και μίλησαν για το ατύχημα. Ο Μιχάλης Σηφάκης έστειλε ευχές στον 22χρονο και συγχαρητήρια στον Μάνο Μαλλιαρό που τον έσωσε.

Ο Μιχάλης Σηφάκης τόνισε πως ο Σταύρος Φλώρος είναι ο πραγματικός νικητής του Survivor. Όσο για τον Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε τη στιγμή του συμβάντος τον αποκάλεσε «Ψηλορείτη». Οι παίκτες του ριάλιτι έδειχναν στεναχωρημένοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου συμβουλίου στον Άγιο Δομίνικο. Το σοβαρό ατύχημα τους σόκαρε και όλοι τους δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη.

Όπως είπε ο Μιχάλης Σηφάκης: «Στην πρώτη τελετή στο αγώνισμα, είχα πει ότι θέλω τον Σταύρο για γιο μου. Όσες ημέρες τον έζησα με την ωριμότητά του και την αθωότητά του, πλέον είναι οικογένειά μου.

Εδώ είμαστε 11 οικογένειες, μία του Σταύρου 12 και μία του Μάνου 13. Αυτές οι 13 οικογένειες πλέον είναι μία. Μάνο στάθηκες σαν Ψηλορείτης, Σταύρο είσαι πραγματικός Survivor, όχι μόνο του 2026, εύχομαι να είσαι για πάντα Survivor της ζωής και μην υπάρξει άλλος. Σ’ αγαπώ πολύ».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor την απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι μετά το περιστατικό με τον Σταύρο Φλώρο. Αφού ενημέρωσε τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες» για την πορεία της υγείας του 22χρονου.

Τόνισε, ότι «ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor». Και ανακοίνωσε: «Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor».

«Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο» πρόσθεσε.