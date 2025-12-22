Μαρίνα Ψάλτη: Ο “Άγιος έρωτας” ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, τώρα κλείνει ο κύκλος

Λίγο πριν η τηλεοπτική Πετρούλα του «Άγιου έρωτα» αφήσει την τελευταία της πνοή, η Μαρίνα Ψάλτη, που δίνει σάρκα και οστά στην ηρωίδα μίλησε για τη σειρά και αποκάλυψε ότι ήρθε στη ζωή της σε μία δύσκολη περίοδο.

Η γνωστή ηθοποιός λίγο καιρό μετά τον χαμό του αγαπημένου της συζύγου, Γιάννη Φέρτη, δέχτηκε την πρόταση να υποδυθεί τη μητέρα του πατρός Νικολάου στο δημοφιλές σίριαλ του ALPHA και ο ρόλος της τής χάρισε πολλές όμορφες στιγμές. Η Μαρίνα Ψάλτη μιλώντας τη Δευτέρα (22.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε για όλα κέρδισε από τον «Άγιο έρωτα».

«Κλείνει ένας κύκλος. Ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σίριαλ και όχι γιατί έκανε αυτή την επιτυχία. Το αγάπησα γιατί συναντήθηκα με ανθρώπους που κάποιους τους συμπάθησα πολύ, κάποιους τους αγάπησα πολύ, κάποιους δε θα τους χάσω… ελπίζω. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία και ήρθε και σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν πολύ δύσκολη, οπότε είναι κάτι που θα το θυμάμαι», είπε αρχικά η Μαρίνα Ψάλτη.

Παράλληλα η Μαρίνα Ψάλτη εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία γυρίσματα έπαθε ένα τρομερό άγχος…

«Εγώ έπαθα το εξής, είχαν μείνει δύο τελευταίες σκηνές, όχι όμως του θανάτου. Και ξαφνικά -μετά από ενάμιση χρόνο- έπαθα τρακ, άρχισα να ανεβάζω παλμούς και αναρωτιόμουν γιατί μου συμβαίνει. Ήταν ένα περίεργο ανάμεικτο συναίσθημα επειδή τελείωνε κι έφευγα. Ήταν η στιγμή του αποχωρισμού και υπήρχε πολλή συγκίνηση… Δεν είναι αυτονόητο ότι στις δουλειές μας περνάμε πάντα καλά», είπε.

Τέλος για το 2026 ευχήθηκε: «να έχουμε υπομονή, αντοχές και δύναμη».