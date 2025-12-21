Media

Μαρίνα Σάττι: Η συναυλία της στην Πλατεία Νερού έρχεται την παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha

Η τραγουδίστρια θα ξεσηκώσει το τηλεοπτικό κοινό με τις σαρωτικές επιτυχίες
Μαρίνα Σάττι
Η Μαρίνα Σάττι / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Την παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη (24.12.2025) λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η φαντασμαγορική συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού θα μεταδοθεί μέσα από τη συχνότητα του ALPHA

Ο ALPHA θα παρουσιάσει σε πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση τη φαντασμαγορική συναυλία της Μαρίνας Σάττι, που σηματοδότησε την έναρξη του POP TOUR.

Σε ένα live διεθνών προδιαγραφών, μουσικοί, φωνές, χορευτές, καυτές χορογραφίες, εντυπωσιακά visual, ζωντανή κινηματογράφηση και αριστοτεχνικά video-statements, δουλεμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο σκηνικό μοναδικής αισθητικής. Με εντυπωσιακή σκηνογραφία και απόλυτη σκηνική ενέργεια, η Πλατεία Νερού πήρε «φωτιά» μπροστά σε 16.168 θεατές όλων των ηλικιών, σε μια απόλυτη POP εμπειρία.

Εκρηκτική και λυρική, με ξεκάθαρη ταυτότητα και άποψη, η πολυπλατινένια hitmaker και performer Μαρίνα Σάττι, θα ξεσηκώσει το τηλεοπτικό κοινό του Alpha με τις σαρωτικές επιτυχίες της όπως το «Lalalala», τη «Mantissa», το «Blouzaki», το «Spirto Kai Venzini», τη «Lola», το «Tucutum», το «Autokinhto», το «Ah Thalassa» και φυσικά το «Zari».

Η Παραμονή Χριστουγέννων γίνεται το πιο εκρηκτικό ξενύχτι της χρονιάς με τη Μαρίνα Σάττι, σε μια συναυλία που έγραψε ιστορία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον Alpha, σε πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
236
133
81
80
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo