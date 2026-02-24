Marseaux: Η τηλεόραση με τρομάζει, γιατί δεν είναι πάντα καλοπροαίρετη

«Η Eurovision έχει κλείσει για την ώρα, ήταν κάτι πολύ αγχωτικό, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε η Marseaux για την πρόσφατη εμπειρία της στο «Sing for Greece».

Η νεαρή καλλιτέχνιδα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό» και την Αναστασία Ζάρκα και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24.02.2026). Η Marseaux απάντησε για τη Eurovision, είναι παραδέχτηκε ταυτόχρονα ότι την τρομάζει η τηλεόραση.

«Είμαι χαρούμενη με αυτό που συμβαίνει. Είτε κάνω θέατρο, είτε κάνω συναυλίες, ο κόσμος έρχεται και με στηρίζει και αυτό είναι η ευτυχία για κάθε καλλιτέχνη», είπε αρχικά η Marseaux.

Η Marseaux δήλωσε στη συνέχεια σχετικά τη Eurovision τα εξής: «Η Eurovision έχει κλείσει για την ώρα. Ήταν κάτι πολύ αγχωτικό και χαώδες για μένα, ωστόσο, δεν το μετανιώνω. Δυσκολεύτηκα λίγο με το πλαίσιο του διαγωνισμού, αλλά ήταν όμορφα».

«Αν έκανα κάτι στην τηλεόραση, θα με ενδιέφερε να κάνω κάτι σαν κριτής σε ένα μουσικό σόου. Σε οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήμουν καλή. Η τηλεόραση με τρομάζει, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πάντα καλοπροαίρετη», παραδέχτηκε ακόμα η δημοφιλής τραγουδίστρια.