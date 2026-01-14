Marseaux: Στο 2025 θα δώσω τον τίτλο κακουχία

Τόσο για τον καλό της φίλο, Fipster και τα vidcast που παρουσιάζει στο Youtube, όσο και για τις κακουχίες που συνάντησε την περασμένη χρονιά μίλησε η Marseaux την Τετάρτη (14.01.2026).

Στις νέες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» την Τετάρτη, η Marseaux τόνισε αρχικά για τον Fipster ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο vidcast του Fipster υπήρχε ένα κόνσεπτ πολύ αστείο, το Μπαμ Μπουμ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε κάτι που και ο Φίλιππος το έκανε ξεκάθαρα για να πούμε… α, αυτό είναι το κόνσεπτ, ελάτε να περάσουμε ωραία και ό,τι γίνει. Δηλαδή δεν πίεσε κάποιον για να απαντήσει σε οτιδήποτε».

«Θα μου άρεσε κάποια στιγμή στη ζωή μου, ίσως, να είμαι στη θέση κριτή σε μουσικό τάλεντ σόου. Γιατί είναι πολύ κοντά και στο επάγγελμα μου και στη μουσική, οπότε νομίζω πως θα μου ταίριαζε», πρόσθεσε η νεαρή τραγουδίστρια.

«Το 2025, για μένα, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό αλλά ήταν και λίγο με πολλές κακουχίες. Οπότε θα του δώσω τον τίτλο… κακουχία», κατέληξε με αρκετή δόση χιούμορ η Marseaux στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.