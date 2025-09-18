Μάρθα Καραγιάννη: Βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 3 χρόνια από τον θάνατο της αξέχαστης ηθοποιού

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη (18.09.23025) από την ημέρα που «έφυγε» από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη. Η Φίνος Φιλμ με ανάρτησή της στο Instagram τιμά την «εκρηκτική, κομψή και γεμάτη ρυθμό και λάμψη» ηθοποιό με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στο αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Μάρθα Καραγιάννη προβάλλονται αγαπημένες σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η αξέχαστη πρωταγωνίστρια.

Όπως επισημαίνεται στη δημοσίευση, η Μάρθα Καραγιάννη, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια το 2022, ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά, ενώ ο χορός ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της.

«Εκρηκτική, κομψή, γεμάτη ρυθμό και λάμψη, η Μάρθα ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά. Ο χορός ήταν μέσα της – όχι σαν ρόλος, αλλά σαν ανάσα. Ο Φίνος το ήξερε καλά: δεν υπήρχε άλλη σαν τη Μάρθα για να δώσει ζωντάνια, στυλ και ακρίβεια στις χορευτικές σκηνές κάθε ταινίας. Γιατί η Μάρθα δεν περπατούσε στη σκηνή… πετούσε».