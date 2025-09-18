Συμβαίνει τώρα:
Μάρθα Καραγιάννη: Βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 3 χρόνια από τον θάνατο της αξέχαστης ηθοποιού

«Ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά», τονίζει η Φίνος Φιλμ για τη Μάρθα Καραγιάννη
Μάρθα Καραγιάννη
Η αξέχαστη Μάρθα Καραγιάννη / NDP Photo

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη (18.09.23025) από την ημέρα που «έφυγε» από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη. Η Φίνος Φιλμ με ανάρτησή της στο Instagram τιμά την «εκρηκτική, κομψή και γεμάτη ρυθμό και λάμψη» ηθοποιό με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στο αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Μάρθα Καραγιάννη προβάλλονται αγαπημένες σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η αξέχαστη πρωταγωνίστρια.

Όπως επισημαίνεται στη δημοσίευση, η Μάρθα Καραγιάννη, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια το 2022, ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά, ενώ ο χορός ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Finos Film (@finosfilm_official)

 

Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ αναφέρεται:

«Εκρηκτική, κομψή, γεμάτη ρυθμό και λάμψη, η Μάρθα ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά. Ο χορός ήταν μέσα της – όχι σαν ρόλος, αλλά σαν ανάσα. Ο Φίνος το ήξερε καλά: δεν υπήρχε άλλη σαν τη Μάρθα για να δώσει ζωντάνια, στυλ και ακρίβεια στις χορευτικές σκηνές κάθε ταινίας. Γιατί η Μάρθα δεν περπατούσε στη σκηνή… πετούσε».

