MasterChef 2026: Θεματική εβδομάδα αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα στο πρώτο MysteryBox – Τι θα δούμε απόψε

Απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Μπλε μπριγάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της Mystery Box του φετινού MasterChef, στη θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μια κουζίνα φαινομενικά απλή, αλλά με βαθιά νοστιμιά, τεχνική και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Καλεσμένη των τριών κριτών του MasterChef, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι η Γαρουφαλιά Γκουτζούμπα, μια μαγείρισσα που όλοι σέβονται και θαυμάζουν στο χώρο της γαστρονομίας.

Οι μαγειρικές μονομαχίες έχουν και απόψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους 14 διαγωνιζόμενους της Μπλε μπριγάδας να μαγειρεύουν σε ζευγάρια, ένας εναντίον ενός. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος.

Οι επτά νικητές θα παραμείνουν ασφαλείς. Οι επτά ηττημένοι, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Τα ζευγάρια των μονομαχιών θα ορίσει ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης.

Πως θα εξελιχθούν οι μαγειρικές μονομαχίες και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;