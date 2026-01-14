Συμβαίνει τώρα:
Media

Masterchef 2026: Την Κυριακή στις 9 το βράδυ η μεγάλη πρεμιέρα – Κλείνει 10 χρόνια και έρχεται να τα αλλάξει όλα

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης
Ο 10ος κύκλος του Masterchef ξεκινά την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026
Οι 3 σεφ κριτές του Masterchef, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος / πηγή φωτογραφίας Star

Η μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef 10 με τους αγαπημένους chef, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο, πλησιάζει και η προσδοκία των φίλων του ριάλιτι μαγειρικής του Star μεγαλώνει.

Το MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τον 10ο επετειακό κύκλο!

Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια. Και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Οι αγαπημένες και ανατρεπτικές auditions επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης.

 

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες διεκδικούν μία θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
162
115
114
112
Media: Περισσότερα άρθρα
Βραδιά μονομαχίας και αποχώρησης απόψε στο Survivor - Η δήλωση που θα συζητηθεί
Η αναμέτρηση είναι έντονη και φέρνει πολλές εντάσεις ακόμα και στο εσωτερικό των δύο ομάδων - Η ένταση μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού όπου ένας/μία Survivor δηλώνει πως δεν αντέχει άλλο
Survivor 2026
Newsit logo
Newsit logo