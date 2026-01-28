MasterChef: Απόψε η δεύτερη μπριγάδα αγωνίζεται για μία θέση στον διαγωνισμό μαγειρικής

Στο χθεσινό επεισόδιο του «MasterChef» (Τρίτη 27/1) 14 διαγωνιζόμενοι από την πρώτη μπριγάδα, πήραν την πολυπόθητη λευκή ποδιά και εξασφάλισαν μια θέση στον διαγωνισμό μαγειρικής. Αντίθετα, για τον Αντώνη Βουτσά η πορεία του στον διαγωνισμό ολοκληρώθηκε.

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 16 παίκτες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions και αποτελούν τη δεύτερη μπριγάδα, περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής και μπαίνουν στην ανανεωμένη κουζίνα του «MasterChef 10» με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Ένας ή μια από αυτούς, που θα αγωνιστεί και θα αντέξει μέχρι το τέλος, θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, με τον 2ο φιναλίστ να κερδίζει 30.000 ευρώ!

Οι επίδοξοι MasterChef της Ελλάδας θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία αποχώρησης, όπου θα κριθούν πολλά. Εκείνος ή εκείνη με την καλύτερη προσπάθεια θα πάρει τη λευκή ποδιά και θα είναι ο πρώτος ή η πρώτη που θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στο MasterChef 10!

Εκείνος ή εκείνη, όμως, που θα παρουσιάσει την πιο αδύναμη προσπάθεια θα αποχαιρετήσει απόψε οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 και το μαγειρικό ταξίδι θα ολοκληρωθεί πριν καλά – καλά αρχίσει.



Στη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μαγειρέψουν ένα πιάτο με το αγαπημένο τους υλικό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα αναζητήσουν στα πιάτα τους γεύση, τεχνική, αλλά και την προσωπική μαγειρική υπογραφή και «ταυτότητα» του κάθε διαγωνιζόμενου.

Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία στην επόμενη φάση και ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι.

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€! Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές! Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

