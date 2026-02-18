MasterChef: Η επιστροφή του Σωτήρη Κοντιζά, η νικήτρια μπριγάδα της ομαδικής δοκιμασίας και η «βόμβα» του αρχηγού των ηττημένων

Στο πλατό του MasterChef επέστρεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς, το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026). Μάλιστα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλησε να μοιραστεί, τόσο με τους διαγωνιζομένους, όσο και με το τηλεοπτικό κοινό, τον λόγο της απουσίας του συναδέλφου του τις προηγούμενες ημέρες από τον διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

«Να καλωσορίσουμε πίσω τον κριτή για εσάς, φίλο και αδελφό για εμάς, Σωτήρη Κοντιζά», αναφώνησε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτώντας, με νόημα, τις δύο μπριγάδες: «Αρχικά σας έλειψε; Σας έλειψε πολύ; Ήταν το MasterChef ίδιο χωρίς τον Σωτήρη;».

«Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε τον λόγο για τον οποίο ο Σωτήρης απουσίαζε αυτό το διάστημα. Και ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός.

Ο Σωτήρης βρισκόταν στην Ιαπωνία και αυτό γιατί το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε πρεσβευτή καλής θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία».

«Ο πρώτος Έλληνας… hafu, που σημαίνει μισός – μισός. Οπότε για εμάς από εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η πρεσβεία τού δίνει έναν τέτοιο τίτλο».

«Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ευχαριστώ. Ντρέπομαι, έχω λίγο μία αμηχανία», παραδέχτηκε με σειρά του, ο Σωτήρης Κοντιζάς στον «αέρα» του νέου επεισοδίου του MasterChef, το βράδυ της Τετάρτης.

Μετά το τέλος της ομαδικής δοκιμασίας ανάμεσα στις δύο μπριγάδες, έφτασε η ώρα για τους σεφ και κριτές του MasterChef να δοκιμάσουν τα μενού των ομάδων. Σκοπός των παικτών ήταν να μαγειρέψουν για τους εργαζόμενους και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πρώτος μπήκε στον χώρο ο Πάνος, ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας: «Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μαμαδίστικο φαγητό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλό, γιατί μαγειρεύουμε κυρίως για παιδιά. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει να κάνουμε μαμαδίσιο φαγητό, νόστιμο… κι ελπίζω να αρέσει και στα παιδιά», είπε ο Πάνος για το μενού που ετοίμασαν.

«Για τη σούπα έχουμε φτιάξει κολοκυθόσουπα. Στο ντιπάκι θα βρείτε κρουτόνς, μπέικον και μαϊντανό και μέσα στη σούπα έχουμε φτιάξει λάδι από φασκόμηλο. Με την υφή είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε φτιάξει σαλάτα φακή, μεσογειακή σαλάτα. Και στο ντιπάκι θα βρείτε ένα ντρέσινγκ από πορτοκάλι. Για κυρίως έχουμε γιουβέτσι κοτόπουλο. Είμαι πολύ χαρούμενος με τις πρώτες ύλες που είχα και το αβαντάζ να διαλέξω τη δοκιμασία», εξήγησε στη συνέχεια ο Πάνος.

Οι σεφ και κριτές ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτό που είδαν, αφού υπήρχε μια συνέπεια. Στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο άρεσε πολύ η σούπα, με τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Σωτήρη Κοντιζά να συμφωνούν. «Έχουμε ένα πολύ σωστά ψημένο κοτόπουλο. Είναι νόστιμο, φαίνονται τα μπαχαρικά πάνω στην πέτσα, έχει γεύση. Είναι αρκετά καλό το κριθαράκι. να σου πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα λίγο παραπάνω ένταση γενικότερα», σχολίασε στη συνέχεια ο Πάνος Ιωαννίδης για το κυρίως πιάτο τους. Στον Σωτήρη Κοντιζά το συγκεκριμένο πιάτο ήταν εκτός θέματος, αφού δεν ήταν γιουβέτσι.

Στη συνέχεια έφερε το μενού ο Γιώργος Α., ο αρχηγός των «Μπλε»: «Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, νόστιμα και βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχω δοκιμάσει από όλες τις παρασκευές και μου άρεσαν. Η συνεργασία πάντα είναι άψογη και πάρα πολύ ομαδικά. Το πετύχαμε και ελπίζω τα παιδιά να χαμογελάσουν όπως χαμογελάσαμε κι εμείς», είπε στους σεφ και κριτές.

«Έχουμε κάνει μια πατατόσουπα με κρουτόν συν γκουαντσάλε και γραβιέρα. Η σαλάτα είναι μια κόρσουλα με ρεβίθια και έχουμε κάνει και φαλάφελ για το έξτρα κράντς», είπε ο Γιώργος, που για κυρίως πιάτο επέλεξαν χοιρινό με πράσο κι έναν πουρέ πατάτας. Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε ότι το μενού τους φαίνεται πιο… φτωχό.

Στη συνέχεια σειρά είχαν τα γλυκά. Οι «Κόκκινοι» έφτιαξαν σοκολατένιο κορμό με Butterscotch, ενώ οι «Μπλε» έφτιαξαν τριλέτσε, τη γνωστή αλβανική γαλατόπιτα. Στους σεφ και κριτές δεν άρεσαν ιδιαίτερα τα επιδόρπια και των δύο μπριγάδων.

«Ήταν πάρα πολύ τίμιες και πάρα πολύ καλές οι προσπάθειες των παιδιών για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, νομίζω ότι το παραδέχομαι», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες στα σημεία όπου αναφέραμε, όλες όμως διατηρούν μια αξιοπρέπεια, θα το πω έτσι», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Νομίζω ότι τείνουμε προς την μπλε μπριγάδα», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Εγώ δεν το νομίζω, καταλήγω προς τα εκεί. Πως η μπλε μπριγάδα έχει κάνει καλύτερη προσπάθεια στα σημεία οι παρατηρήσεις είναι λιγότερες κι έχουμε και την αδυναμία στους κόκκινους με το κοτόπουλο γιουβέτσι», τόνισε με σιγουριά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Νομίζω ότι το κυρίως των κόκκινων είναι και το μοιραίο στάδιο, ο μοιραίος κωδικός», συμπλήρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Μετά την αποψινή ομαδική δοκιμασία που δυσκόλεψε αρκετά τις δύο μπριγάδες, η Πέμπτη (19.02.2026) θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά όχι για όλους. Όπως γίνεται αντιληπτό από το trailer του νέου επεισοδίου, η Κόκκινη μπριγάδα ήταν εκείνη που έχασε κι έτσι θα πρέπει να κάνει ένα… ηλεκτρισμένο συμβούλιο.

Στο συμβούλιο, ο αρχηγός των κόκκινων, Πάνος Τελάλης ανακοινώνει ενώπιον όλων ότι θέλει να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού. Η ομάδα είναι ακέφαλη και πρέπει να προχωρήσει.

«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός», αναφέρει ο Πάνος.

Γιώργος, Μενεξιά και δύο ακόμα κόκκινοι κατεβαίνουν στον… τάκο, κάνοντας ακόμα πιο βαρύ το κλίμα για την κόκκινη μπριγάδα.

Guest chef στο νέο επεισόδιο θα είναι ο καταξιωμένος μάγειρας, Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος.