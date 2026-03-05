Media

MasterChef: Η Φιλιώ αποχώρησε «χαρούμενη και γεμάτη»

«Αυτό είναι το παιχνίδι, εσείς μπορείτε να προχωρήσετε κι εγώ μπορώ να φύγω», είπε η Φιλιώ αποχωρώντας από τον διαγωνισμό
Συγκινημένη η Φιλιώ που αποχώρησε από το MasterChef
Συγκινημένη η Φιλιώ που αποχώρησε από το MasterChef

Μετά το τέλος της δοκιμασίας, έφτασε η ώρα για τους σεφ και κριτές του MasterChef, αλλά και τον guest chef Νίκο Ρούσσο να βαθμολογήσουν τον Γιώργο Α, τον Βασίλη, τη Φιλιώ και τον Μιχάλη. Η Φιλιώ ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία και αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής του Star τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05.03.2026).

Το πιάτο Νο1 στη μαγειρική δοκιμασία του MasterChef ήταν του Βασίλη, ο οποίος ήταν ένας από τους τέσσερις υποψήφιους να εγκαταλείψουν το γαστρονομικό ριάλιτι του Star στο επεισόδιο της Πέμπτης. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 9/10, όπως κι ο Πάνος Ιωαννίδης. 9/10 του έβαλε κι ο Νίκος Ρούσσος με τους συμπαίκτες του να ενθουσιάζονται, εκτός από τον ίδιο! 9/10 πήρε ο Βασίλης κι από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο σύνολο συγκέντρωσε 36 βαθμούς.

Το πιάτο με τον αριθμό 2 ήταν του Μιχάλη.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 9/10, με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμφωνεί. 8/10 του έβαλε ο guest chef, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος του έβαλε 9/10. Στο σύνολο συγκέντρωσε 35 βαθμούς.

Η τρίτη προσπάθεια ήταν της Φιλιώς.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς τη βαθμολόγησε με 7/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης με 8/10. Ο Νίκος Ρούσσος τη βαθμολόγησε με 7/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με 7/10. Στο σύνολο η Φιλιώ συγκέντρωσε 29 βαθμούς.

Το πιάτο Νο4 ήταν του Γιώργου Α.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 8/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης του έβαλε 9/10. 8/10 πήρε από τον Νίκο Ρούσσο. 8/10 πήρε ο Γιώργος από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο σύνολο συγκέντρωσε 33 βαθμούς, έτσι έχοντας τη μικρότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Φιλιώ που αποχωρεί.

«Όταν ανεβαίνει ο Γιώργος πάνω χαίρομαι. Γιατί ανεβαίνει εκεί που πρέπει να είναι κι εκεί που ανήκει. Κι ότι εγώ θα πάω εκεί που ανήκω, στα παιδιά μου», είπε η Φιλιώ στην κάμερα του Star.

«Αυτό είναι το παιχνίδι. Εσείς μπορείτε να προχωρήσετε κι εγώ μπορώ να φύγω. Χαρούμενη και γεμάτη», πρόσθεσε.

