MasterChef: Ξεκινάει απόψε η εβδομάδα «Thriller» και κανένας δεν είναι ασφαλής

Απόψε, Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά στο «MasterChef», με τη συγκλονιστική μαγειρική μάχη για την ανάδειξη του επόμενου ή της επόμενης MasterChef της Ελλάδας να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση! Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και χρηματικό έπαθλο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.

Στο «MasterChef» δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν δυναμικά, οκτώ από την Μπλε και εννέα από την Κόκκινη μπριγάδα, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Κουρμουλάκη στο προηγούμενο επεισόδιο της Πέμπτης (2/4). Ωστόσο, δεν γνωρίζουν πως απόψε τους περιμένει μια σοκαριστική έκπληξη.

Στην κουζίνα του MasterChef η ανατροπή είναι ο κανόνας! Αυτή την ιδιαίτερη και απαιτητική εβδομάδα «Thriller» όλοι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό και κανένας δεν είναι ασφαλής. Δύο διαγωνιζόμενοι θα αποχωρήσουν οριστικά, με την πρώτη αποχώρηση να συμβαίνει απόψε!

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι κάθε νίκη και κάθε ήττα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του διαγωνισμού. Με βάση τα στατιστικά του κάθε παίκτη, δηλαδή πόσες νίκες είχε στον συνολικό αριθμό μονομαχιών που έλαβε μέρος, οι τρεις τελευταίοι της κατάταξης καλούνται απόψε να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Οι τρεις αυτοί παίκτες θα φορέσουν τις μαύρες ποδιές και θα δώσουν τη δική τους μαγειρική μάχη για να επιστρέψουν στο σπίτι του MasterChef 10.

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό στο τέλος της βραδιάς;