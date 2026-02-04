MasterChef: Σπυριδούλα Καραμπουτάκη η «επιστροφή» – «Ακόμα αντηχούνε οι φωνές της» είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκαν το βράδυ της Τετάρτης (04.03.2026) στην κουζίνα του MasterChef 10 την καλεσμένη τους Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

«Ακόμα οι φωνές της αντηχούν στους διαδρόμους, όχι μόνο οι φωνές της αλλά και η προσωπικότητά της. Μια από τις πιο επιδραστικές παίκτριες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδεχόμενος τη Σπυριδούλα Καραμπουτάκη που έγραψε τη δική της ιστορία στο MasterChef.

«Εγώ θα σας πω να το χαρείτε πάρα πολύ γιατί, όταν βγείτε από εδώ αυτό θα σας μείνει. Θα σκέφτεστε τι έχετε περάσει και θα σας λείπουν τα παιδιά της παραγωγής, οι σεφ, το πλατό.

Οπότε να το ζήσετε, να πάρετε μαζί σας όλες τις καλές αναμνήσεις και να αφήσετε ό,τι συμβεί γιατί θα μαλώσετε σίγουρα», είπε η Σπυριδούλα απευθυνόμενη στους διαγωνιζόμενους.

Τους συμβούλευσε να απολαύσουν τη συμμετοχή τους και φεύγοντας να αφήσουν πίσω τους τις προστριβές και τις συγκρούσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ριάλιτι μαγειρικής του Star.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης, η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef και θα φορούν πλέον και επίσημα τα χρώματα της Κόκκινης και της Μπλε Μπριγάδας, αντίστοιχα.

Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα θα συναντιούνται κάθε εβδομάδα αποκλειστικά στις ομαδικές δοκιμασίες, με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη μαγειρική επικράτηση, γιατί κάθε εβδομάδα η ηττημένη μπριγάδα της Ομαδικής Δοκιμασίας θα οδηγείται σε Δοκιμασία Αποχώρησης, χάνοντας ένα από τα μέλη της. Για να κερδίσουν αυτή την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ τους, οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν στον απόλυτο βαθμό.