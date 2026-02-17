MasterChef: Τεστ δημιουργικότητας για τους «μπλε» και δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση – Τι θα δούμε απόψε

Απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, για την Μπλε μπριγάδα, η οποία ήδη μετράει την πρώτη της απώλεια μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Καλημέρη, η εβδομάδα ξεκινάει στο MasterChef με τη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας.

Η νέα θεματική εβδομάδα, που ξεκίνησε στο MasterChef 10 χθες (16.02.2026) είναι αφιερωμένη στα υλικά που προέρχονται από ό,τι ζει, φυτρώνει, καλλιεργείται και αντλείται από το έδαφος. Μια εβδομάδα γεμάτη δημιουργικότητα, έμπνευση και απαιτητικές δοκιμασίες, όπου όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες!

Ο Γιώργος Αχλαδιώτης, ως αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, θα ορίσει όλα τα ζευγάρια, καθώς και ποιο μέλος της μπριγάδας του δεν θα μαγειρέψει.

Ο παίκτης ή η παίκτρια που θα μείνει εκτός της διαδικασίας, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά θα είναι ασφαλής, αφού δεν θα κινδυνεύει να αναδειχθεί υποψήφιος για αποχώρηση.

Ασφαλείς θα είναι και οι έξι νικητές των μονομαχιών. Αντίθετα, οι έξι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα αναδειχθούν υποψήφιοι.

Πώς θα εξελιχθούν οι αποψινές μαγειρικές δοκιμασίες και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση από την Μπλε μπριγάδα;