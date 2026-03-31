MasterChef: Τεστ δημιουργικότητας στην εβδομάδα αφιερωμένη στον αθλητισμό – Τι θα δούμε απόψε

Στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef 10 (Δευτέρα 30.03.2026) νικήτρια στη δοκιμασία του Mystery Box, με σκορ 5-3, αναδείχθηκε η Μπλε μπριγάδα, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή.

Από την ηττημένη Κόκκινη μπριγάδα, υποψήφιοι προς αποχώρηση, για αυτή την εβδομάδα, είναι ο Χρήστος Μουσιάρης, μετά από υπόδειξη του αρχηγού Πάνου Τελάλη και ο Νίκος Ρήγας, ύστερα από την ψηφοφορία της μπριγάδας. Απόψε, Τρίτη 31 Μαρτίου, στην εβδομάδα αφιερωμένη στη μαγειρική και τον αθλητισμό, οι δύο μπριγάδες του MasterChef θα αναμετρηθούν στο Τεστ Δημιουργικότητας.

Οι τρεις καμπάνες που θα αντικρύσουν οι διαγωνιζόμενοι κρύβουν τα ζητούμενα της αποψινής δοκιμασίας! Η καλύτερη προσπάθεια θα χαρίσει στον δημιουργό της χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο να κερδίσουν τον πόντο για την μπριγάδα τους. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας, διατηρώντας τα μέλη της, για απόψε τουλάχιστον, ασφαλή.

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο επόμενοι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Η Κόκκινη μπριγάδα έχει ήδη δύο υποψήφιους, οι οποίοι σε περίπτωση νίκης θα παραμείνουν υποψήφιοι, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι ασφαλείς. Σε περίπτωση ήττας, δύο ακόμη μέλη της μπριγάδας θα βρεθούν υποψήφιοι!

Οι μόνοι που παραμένουν ασφαλείς ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι οι δύο αρχηγοί, Πάνος Τελάλης και Χάρης Τζαν, που έχουν ασυλία. Ο Χάρης, ως αρχηγός της νικήτριας μπριγάδας, στη χθεσινή δοκιμασία του Mystery Box, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών, με στόχο να οδηγήσει την Μπλε μπριγάδα στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιοι θα είναι οι δύο νέοι υποψήφιοι προς αποχώρηση;