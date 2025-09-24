Ματίνα Νικολάου: Μια ζωντανή εκπομπή είναι δύσκολη αλλά θα το δοκίμαζα

«Εννοείται ότι θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά με τον Νίκο Μουτσινά», είπε η Ματίνα Νικολάου.

Η Ματίνα Νικολάου παραχώρησε σήμερα (24.09.2025) δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και τη Λιάνα Ζημάλη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα επαγγελματικά της, τον Νίκο Μουτσινά, αλλά και το ενδεχόμενο παρουσίασης κάποιας εκπομπής.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που παίζω στην παράσταση της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Δεν μου έγινε πρόταση για να είμαι στην παράσταση του Νίκου Μουτσινά, έτσι κι αλλιώς είχα την πρόταση της Δήμητρας.

Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τον Νίκο, εννοείται ότι θα ήθελα να συνεργαστούμε ξανά και θεατρικά, οπότε έχουμε χρόνια μπροστά μας.

Τηλεοπτικά, για παρουσίαση, αν ήταν κάτι που μου ταίριαζε, θα μπορούσα να το συζητήσω. Μια ζωντανή εκπομπή έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, είναι αγχωτικό και δύσκολο», είπε η Ματίνα Νικολάου.