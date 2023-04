Ύστερα από οκτώ χρόνια επιτυχίας, το Late Late Show με τον James Corden τελειώνει. Και τελειώνει θεαματικά: με καλεσμένο τον Τομ Κρουζ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αυλαία του «Late Late Show with James Corden» έχει ξεκινήσει καθώς απομένουν ακόμα 12 επεισόδια μέχρι τέλος Απριλίου οπότε και θα τελειώσει η εκπομπή.

Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, στην εκπομπή θα υπάρχει μία ενότητα «Carpool Karaoke» την εβδομάδα, συν μία τελευταία ενότητα του «Crosswalk the Musical». Ο Κόρντεν θα συμμετάσχει επίσης σε μία ενότητα «Take a Break» με την οικογένεια Καρντάσιαν.

Το CBS είχε ανακοινώσει ότι το τελευταίο επεισόδιο του «The Late Late Show», με οικοδεσπότη τον Κόρντεν, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015, θα προβληθεί την Πέμπτη 27 Απριλίου. Το δίκτυο θα κάνει επίσης μια ειδική εκπομπή εκείνη τη νύχτα, το «The Last Last Late Late Show with James Corden Carpool Karaoke Special» και θα έχει καλεσμένο τον Τομ Κρουζ.

Σε αυτή τη νέα συνάντηση, ο Κόρντεν και ο Κρουζ θα λάβουν μέρος σε μια επική μουσική παράσταση με τίτλο «The Lion King» στο Pantages Theatre στο Χόλιγουντ.

«Είναι όλα όσα ήθελα ποτέ να είναι αυτή η εκπομπή», δήλωσε ο Κόρντεν σε εκδήλωση που έγινε με αφορμή το τέλος της εκπομπής. «Αισθάνεσαι περίεργα και είναι αφύσικο το συναίσθημα να απομακρύνεσαι από κάτι που αγαπάς τόσο πολύ. Δεν είναι σωστό, γιατί περνάω πολύ ωραία. Αλλά την ίδια στιγμή, είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι το σωστό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να φεύγουμε με τον τρόπο που ερχόμαστε».

Ο Τζέιμς Κόρντεν δήλωσε πρόθυμος να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να παρουσιάσει τα βραβεία Tony, τα οποία έχει παρουσιάσει δύο φορές στο παρελθόν. Είναι επίσης πρόθυμος να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή και γιατί όχι στο Μπρόντγουεϊ.

«Θα ήμουν πολύ στενοχωρημένος με τον εαυτό μου αν δεν το έκανα μέσα στον επόμενο χρόνο… Θα έδινα τα πάντα για να επιστρέψω και να κάνω μια παράσταση», είπε.

Η αποχώρηση του Κόρντεν σημαίνει και το τέλος του «The Late Late Show» ως franchise. Το CBS πρόκειται να αντικαταστήσει το σόου με την επανεκκίνηση του τηλεπαιχνιδιού «@midnight».

Όσο για το τι θα κάνει ο Κόρντεν στο εξής, όπως είπε ο ίδιος: «Έχω σκεφτεί πολλά», ωστόσο πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να κάνει ένα διάλειμμα γιατί «είναι πολύ δυνατά αυτά που πέρασα εδώ και οκτώ χρόνια».

«Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η πιο περίεργη χρονιά της επαγγελματικής μου ζωής. Δεν έχω νιώσει τόσο φόβο από τότε που αποφάσισα να αναλάβω την εκπομπή και να μετακομίσω εδώ. Δεν έχω νιώσει σε τόσο ασταθές έδαφος, όπου δεν ξέρω τι θα κάνω. Πρέπει να αγκαλιάσω αυτό το συναίσθημα» είπε.