Δημήτρης Κόκοτας: Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση, δυο μέρες πριν το έμφραγμα

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σήμερα Τρίτη (25.08.2026) σε ηλικία 57 ετών, ο οποίος και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024.

Στις 28 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για μουσικό τηλεοπτικό σόου.

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Ο Δημήτρης Κόκοτας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, λοιπόν, όπου και νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, συμπληρώνοντας δυο και πλέον χρόνια υπό την ιατρική επίβλεψη.

Δύο ημέρες πριν, το πρωί της 26ης Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εμφανιστεί μαζί με το ζευγάρι του στο μουσικό τηλεοπτικό σόου, την Τραϊάνα Ανανία στο «Πρωινό Σου Σου» με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη στο πρόγραμμα του OPEN.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή» είχε εκμυστηρευτεί, μεταξύ άλλων, ο αείμνηστος τραγουδιστής με χαμόγελο στον αέρα της εκπομπής.

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«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ‘χω βγει, έπρεπε να ‘χω δώσει το παρών και άλλες φορές» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Κόκοτας σ’ αυτή την εμφάνιση που έμελλε να είναι και η τελευταία στην τηλεόραση.

Ύστερα από την πολύμηνη νοσηλεία, ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής με την σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή ηττήθηκε σ’ αυτή τη γενναία μάχη βυθίζοντας στη θλίψη σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο.