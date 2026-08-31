Mega News 104,6: Βασίλης Τσεκούρας και Γιώργος Κακούσης έκαναν πρεμιέρα – «Η επικαιρότητα χωρίς υπερβολές»

Το Mega News 104,6 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στα ερτζιανά. Ο νέος ραδιοφωνικός σταθμός άνοιξε τα μικρόφωνά του, το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου και έχει σαν στόχο να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Με αποκλειστικά ρεπορτάζ, ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλύσεις και απόψεις χωρίς «φίλτρα», για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

Την πρώτη «καλημέρα» είπαν ο Διευθυντής Ενημέρωσης του ραδιοφωνικού σταθμού, Γιώργος Κακούσης, και ο Βασίλης Τσεκούρας, που κάθε πρωί στην εκπομπή «Πρωινό Predator» θα καταγράφουν την επικαιρότητα παρέα, ανοίγοντας την ατζέντα της ημέρας.

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Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν σε απευθείας σύνδεση και με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναλύοντας όλα όσα θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν οι ακροατές στο καινούργιο ραδιοφωνικό στέκι της Alter Ego Media. «Προέχει η επικαιρότητα χωρίς υπερβολές» συμφώνησαν οι δύο δημοσιογράφοι.

Με μια ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα και ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλο το 24ωρο, το «Mega News 104,6» έρχεται να διεκδικήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στον χάρτη της ραδιοφωνικής ενημέρωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Mega News 104,6

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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06:00-08:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

08.00-08.15: MAGAZINO με την ΜΑΡΙΑ ΑΛΥΦΑΝΤΗ

08:00-10:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

10:00-11:00: ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΜΑΣ

11:00-12:00: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

12:00-13:00: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ – ΤΖΙΝΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

13:00-14:00: ΡΑΝΙΑ ΤΖΙΜΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με την ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

15:00-16:00: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΦΙΕΡΗΣ

16:00-17:00: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΛΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

17:00-18:00: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΡΕΤΑΝΟΥ

18:00-19:00: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

19:00-21:00: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΝΤΖΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

21:00-22:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με την ΜΑΪΡΑ ΜΠΑΡΜΠΑ

22:00-24:00: ΜΑΚΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

24:00-02:00: ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΑΝΗΣ

02:00-06:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΕΜΠΤΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:00-08:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

08:00-08:15: MAGAZINO με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ

08:15-09:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

09:00-10:00: ΜΥΡΤΩ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

10:00-11:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

11:00-13:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

13:00-14:00: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με τον ΖΗΣΗ ΜΟΥΣΙΟ

15:00-17:00: ΕΥΗ ΒΙΣΒΑΡΔΗ

17:00-19:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-20:00: ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ

20:00-21:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΗΝΑ

21:00-24:00: MEGA NEWS SPORTS

24:00-03:00: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» με τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

03:00-05:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ (Ε)

05:00-06:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (Ε)

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-08:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

08:00-08:15: MAGAZINO με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ

08:15-09:00 : «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

09:00-10:00: ΜΥΡΤΩ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

10:00-11:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

11:00-13:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

13:00-14:00: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με τον ΖΗΣΗ ΜΟΥΣΙΟ

15:00-17:00: ΕΥΗ ΒΙΣΒΑΡΔΗ

17:00-19:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-20:00: ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ

20:00-21:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΗΝΑ

21:00-24:00: MEGA NEWS SPORTS

24:00-02:00: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» με τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

02:00-06:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΙΑ ΩΡΑ

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΕΝΘΕΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:55 και 15:55: «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:55 και 17:55: «ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ» με τον ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ