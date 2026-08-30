Αναστασία Γιούσεφ: Σήμερα, κοιτάζοντας τον γιο µου, νιώθω ότι άξιζε και το τελευταίο κιλό της εγκυμοσύνης

Για τα σχόλια που δέχθηκε σχετικά με την πρώτη της εγκυμοσύνη αλλά και για τα κιλά που πήρε σ’ αυτήν μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αναστασία Γιούσεφ στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο «Secret» των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη αυτή την εβδομάδα.

Ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων της. Όπως είπε η Αναστασία Γιούσεφ, αυτό ήταν το πιο πολύτιμο δώρο για την ίδια. Οι δυο τους, στο εξής, θα σβήνουν τούρτα την ίδια ημέρα.

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Το κεφάλαιο της μητρότητας έχει ξεκινήσει για την ίδια και δείχνει να το απολαμβάνει. Έχει αφήσει προ πολλού στην άκρη, τα αρνητικά σχόλια και τους υπαινιγμούς ορισμένων για εκείνη.

Θηλάζεις το μωράκι;

Ναι, θηλάζω και νιώθω πολύ τυχερή γι’ αυτό. Είχα ακούσει πολλές ιστορίες που µε είχαν αγχώσει, αλλά μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν πολύ όμορφα. Είναι μια εμπειρία που µας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά και κάθε μέρα ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο.

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Τι σχόλια άκουσες όλες αυτές τις ημέρες;

Έζησα τα πάντα! Από χιλιάδες μηνύματα αγάπης μέχρι ανθρώπους που δεν πίστευαν καν ότι ήμουν έγκυος και έλεγαν ότι φορούσα… ψεύτικη κοιλιά! Γελάω πλέον µε όλα αυτά. Κρατάω µόνο την αγάπη που µου έδειξε ο κόσμος και τα όμορφα λόγια που διάβασα αυτές τις ημέρες.

Πόσα κιλά πήρες στην εγκυμοσύνη;

Πήρα περίπου 20 κιλά. ∆εν ήταν πάντα εύκολο για µένα, γιατί για χρόνια πρόσεχα πολύ το σώμα µου. Όμως σήμερα, κοιτάζοντας τον γιο µου, νιώθω ότι άξιζε και το τελευταίο κιλό.