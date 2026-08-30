Τάκης Γιαννούτσος: Έβαλα σε δεύτερη μοίρα την τηλεόραση, παρότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλές ευκαιρίες

Για τον συνδυασμό της προσωπικής και της επαγγελματικής του ζωής αλλά και για τις ενοχές που ένιωσε απέναντι στα παιδιά του μίλησε, από καρδιάς, ο Τάκης Γιαννούτσος στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα αυτή την εβδομάδα.

Ήταν εύκολο να συνδυάσεις την οικογένεια με τις απαιτήσεις της δουλειάς;

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Ναι, γιατί ήταν συνειδητή επιλογή. Όταν θέλεις πραγματικά να είσαι παρών στην οικογένεια σου, βρίσκεις τον τρόπο. Βέβαια, ένιωθα ενοχές, επειδή ήμουν χωρισμένος και ήθελα να είμαι όσο περισσότερο μπορούσα δίπλα στα παιδιά μου.

Ο χωρισμός με έκανε να αισθάνομαι ότι έπρεπε να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο, γι’ αυτό προσπάθησα να είμαι παρών σε κάθε σημαντική στιγμή τους.

Έκανες επαγγελματικές θυσίες για τα παιδιά σου;

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Ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Έβαλα σε δεύτερη μοίρα την τηλεόραση, παρότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Δεν έχω χάσει σχολικές γιορτές, αθλητικές δραστηριότητες, μαθήματα μουσικής, χορού ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική στιγμή των παιδιών μου. Ήθελα να τα ζήσω όλα μαζί τους και δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή.

Το ραδιόφωνο μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Μπορούσα να συνεχίσω να εργάζομαι και ταυτόχρονα να είμαι παρών στην καθημερινότητα τους. Αργότερα, όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, επέστρεψα στην τηλεόραση.